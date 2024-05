Na eerste examenweek ruim twee keer zoveel klachten als in 2023

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn vrijdag beduidend minder klachten (20.000) binnengekomen dan in de voorgaande dagen. Toch is het totaal van 220.000 na de eerste week ruim het dubbele ten opzichte van vorig jaar. Toen registreerde het LAKS na de eerste week 100.000 klachten.

De woordvoerder denkt dat het lagere aantal klachten dat vrijdag binnenkwam, komt omdat er wat minder deelnemers aan de examens waren. “De meeste klachten komen van de havisten, vwo’ers en vmbo-leerlingen die de gemengde en theoretische leerweg doen. De vakken die vandaag voor deze scholen op het programma stonden, zoals filosofie voor havo en aardrijkskunde voor het vwo, worden door minder leerlingen gevolgd dan de andere vakken.”

Het LAKS heeft elk jaar een punt waar scholieren hun klachten over de eindexamens kunnen melden. Dat kan telefonisch en online. De woordvoerder zegt dat de groei van het aantal klachten vooral via de website tot stand is gekomen. Waarom dat is kan hij niet verklaren.

Er doen dit jaar zo’n 191.000 middelbare scholieren mee aan het centraal schriftelijk eindexamen. De meeste leerlingen, ruim 96.000, zitten op het vmbo. Vorig jaar deden bijna 186.000 jongeren eindexamen en het jaar ervoor ongeveer 188.000. Het aantal vwo’ers en havisten is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven, de toename komt voor rekening van het vmbo.