Na Stopera geen pro-Palestinaprotest meer

Na de spontane sit-in van pro-Palestinademonstranten in de Stopera in Amsterdam zijn er vrijdagavond geen demonstraties meer geweest in de hoofdstad. Er werd nog gedacht dat de betogers na hun vertrek uit de Stopera naar de Dam zouden gaan, maar daar is niets van gebleken. Er stond korte tijd een groepje demonstranten met Palestijnse vlaggen, maar dat viel snel uiteen.

De betogers begonnen hun actiedag vrijdagmiddag bij de Oudemanhuispoort, een gebouw van de Universiteit van Amsterdam, waar ze tenten opzetten in de binnentuin. Ook was er een handjevol demonstranten binnen. De politie verdreef de groep met pepperspray en wapenstok.

Daarna verplaatste de groep zich naar de Stopera. Rond honderd activisten hielden in de hal een sit-in en riepen leuzen. De in hetzelfde pand gevestigde Nationale Opera & Ballet had last van de demonstratie, maar kon toch alle bezoekers binnenhalen. De geplande voorstelling van Puccini kon volgens plan beginnen. Na een uur gingen de meeste betogers naar buiten, waar het op het plein voor de Stopera nog tot onrustige taferelen met de politie kwam.

Eén pro-Palestinabetoger werd aangehouden voor openlijke geweldpleging. Volgens de politie gooide hij stenen naar de politiepaarden en hun ruiters. Zijn advocaat liet echter aan het eind van de avond weten dat het geen stenen waren maar een stokbrood, en dat zijn cliënt daarom direct in vrijheid is gesteld.