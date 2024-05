NSC-jongeren pleiten tegen Plasterk: ‘rug recht houden’

De jongerenorganisatie van Nieuw Sociaal Contract (NSC) pleit op X tegen Ronald Plasterk als premierskandidaat. “Heel leuk deze excuses, maar de vorige informateur Gom van Strien moest aftreden vanwege een fraudeonderzoek”, schrijft Jong Sociaal Contract op X. “Waarom zou Ronald Plasterk dan wel premier mogen worden, nog tijdens een fraudeonderzoek? NSC, rug recht houden!”

De NSC-jongeren verwijzen naar het onderzoek dat het Amsterdam UMC instelde na publicaties van het NRC over patenten die Plasterk heeft aangevraagd. Plasterk werd daarmee miljonair, terwijl een andere wetenschapper en het Amsterdam UMC buitenspel stonden. Van fraude wordt in de NRC-publicaties niet gesproken. Amsterdam UMC zegt dat het onderzoek nog wel enkele weken duurt.

NSC-leider Pieter Omtzigt en Plasterk botsten in een eerdere fase van de kabinetsformatie. Omtzigt betichtte de toenmalige informateur Plasterk ervan dat hij stukken over financiële tegenvallers niet snel genoeg deelde, en liep weg van de formatietafel. In het daaropvolgende debat onthulde Plasterk dat hij zijn dienstauto aan Omtzigt had uitgeleend, toen de NSC-leider naar een hotel ging waar hij aan journalisten aankondigde dat hij weggelopen was.

Voor die onthulling biedt Plasterk deze vrijdag in De Telegraaf zijn excuses aan. “Ik hecht eraan te stellen dat ik dat niet had moeten doen; het was onnodig en misplaatst”, schrijft hij in een brief.