Post mag er mogelijk langer over doen, meldt minister

De post hoeft vanaf volgend jaar mogelijk niet meer binnen 24 uur te worden bezorgd, maar binnen 48 uur. Dat meldt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. De bezorging op vijf dagen in de week, van dinsdag tot en met zaterdag, blijft wel gehandhaafd.

Toezichthouder ACM meldde eerder deze week al dat de kwaliteit van de postbezorging achteruit blijft gaan, terwijl de prijs van een postzegel alleen maar verder stijgt. Adriaansens vindt deze situatie “niet langer acceptabel” en zint op maatregelen voor de langere termijn. Tegelijkertijd denkt zij na over maatregelen die in de tussentijd de voorspelbaarheid van de postbezorging ten goede komen.

“Het feit dat de prijs omhooggaat, maar de post niet op tijd bezorgd wordt, is niet best”, zei Adriaansens na afloop van de ministerraad. Meer tijd voor postbezorging is een van de mogelijke maatregelen, waar de minister nu op voorsorteert. “Het is zodanig zorgelijk dat ik vind dat mijn opvolger daar snel mee aan de slag moet.”

Ze vindt het daarnaast ook belangrijk dat naar de toekomst van de postmarkt wordt gekeken. Het ministerie gaat daar onderzoek naar doen. “Er zal altijd een bepaalde mate van brievenpost blijven.” De omvang neemt weliswaar af, maar rouwpost, medische post en brieven van de Belastingdienst zullen er altijd blijven, verwacht Adriaansens.

Uit eerder onderzoek blijkt volgens Adriaansens dat consumenten en bedrijven bezorgzekerheid verkiezen boven bezorging op de volgende dag. Daarom is een langere bezorgtermijn een van de opties waarnaar wordt gekeken. Voor rouwkaarten en medische post blijft wel gelden dat die binnen 24 uur moeten worden bezorgd, op zes dagen in de week (maandag tot en met zaterdag).