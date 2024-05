Pro-Palestijns protest op terrein Academiegebouw Leiden

Pro-Palestijnse demonstranten voeren vrijdagochtend actie bij het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Ze hebben zich verzameld op het universiteitsterrein aan het Rapenburg in het centrum van de stad.

De universiteit zegt dat er geen colleges worden gegeven in het gebouw. Over verdere maatregelen doet de universiteit nog geen mededelingen.

Demonstranten hadden donderdag een gebouw van de Universiteit Leiden in het centrum van Den Haag gedeeltelijk bezet. Ze vertrokken in de loop van de avond. De demonstranten zijn tegen samenwerkingen met Israëlische universiteiten vanwege de oorlog in de Gazastrook. De Universiteit Leiden wil een commissie onderzoek laten doen naar gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten.