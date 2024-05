Pro-Palestinademonstratie verplaatst naar de Stopera

De pro-Palestina-demonstranten die eerder vrijdagmiddag de binnentuin van de Oudemanhuispoort van de Universiteit van Amsterdam hadden bezet, hebben hun actie verplaatst naar de Stopera. Tientallen betogers zitten in de gang van het gebouw, die zowel leidt naar het stadhuisgedeelte als naar de zaal van de Nationale Opera & Ballet. Velen van hen dragen een Palestijnse sjaal voor hun gezicht. Ze klappen in hun handen en roepen leuzen.

De politie is aanwezig met een vredeseenheid. Deze agenten blijven in gesprek met de demonstranten, zegt een woordvoerder.

Een woordvoerster van de Nationale Opera & Ballet zegt dat het verwelkomen van de bezoekers van de opera Il Trittico van Puccini lastig was door de demonstratie. “Maar we hebben alle bezoekers binnen kunnen laten en de voorstelling is gewoon begonnen”, zegt ze.

Toen de betogers de Stopera binnenvielen, kwam een oudere man ten val en raakte bewusteloos, zo is te zien op een filmpje van Parool-verslaggever Tahrim Ramdjan. Demonstranten ontfermden zich over de man. De politie kent de beelden maar kan er niets over zeggen, omdat niet goed te zien hoe deze man ten val kwam.