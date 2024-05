Spontane sit-in Stopera ten einde

De spontane sit-in van pro-Palestinademonstranten in de Stopera in Amsterdam, is ten einde. Met de politie was afgesproken dat ze een speech mochten houden en dan zouden vertrekken. De meeste betogers gingen na een uur uit zichzelf naar buiten. Maar een groepje werd door de politie naar buiten gewerkt. Daarbij maakten agenten gebruik van de wapenstok. Ze konden voorkomen dat betogers opnieuw naar binnen drongen.

Buiten op het plein voor de Stopera waren agenten te paard die de verzamelde demonstranten uiteen dreven.

Volgens een politiewoordvoerder is er zeker één betoger aangehouden. De demonstranten zijn volgens hem “aan de wandel gegaan”, maar waarheen is niet bekend. Verslaggever Tahrim Ramdjan van Het Parool meldt dat de activisten van plan zouden zijn te verzamelen op de Dam.

Eerder vrijdag probeerde dezelfde groep het binnenterrein van de Oudemanhuispoort van de Universiteit van Amsterdam te bezetten. Daar maakte de politie een eind aan met wapenstok en pepperspray.