Studentenbond verbijsterd door plannen voor langstudeerboete

Studenten zijn verbijsterd dat in het coalitieakkoord staat dat er vanaf 2026 een langstudeerboete van 3000 euro per jaar komt, zegt Elisa Weehuizen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De boete geldt voor studenten die meer dan een jaar uitlopen met hun bachelor- of masteropleiding. De studentenbond wil actievoeren.

“De boete is een verbijsterende maatregel die fouten maken onmogelijk maakt”, aldus Weehuizen. De LSVb stelt dat het mentaal welzijn van studenten al jaren onder druk staat. Volgens de vakbond hebben de studiekosten, hoge huurprijzen, het tekort aan studentenhuisvesting en de studieschuld een negatieve invloed op studenten. Daar komt de langstudeerboete straks bovenop. “Dit zorgt voor een enorme druk.”

Financiële overwegingen zouden nooit mogen meewegen bij het maken van een studiekeuze, aldus de studentenbond. “Een langstudeerboete is op jonge leeftijd een grote financiële klap die veel jongeren en hun ouders zich niet kunnen veroorloven. Deze maatregel treft juist de Nederlanders die dit kabinet zegt te beschermen.” Wanneer de studentenbond actie gaat voeren, is nog niet bekend. “Jongeren zijn enorm geschrokken en bereid zich te verzetten tegen dit beleid dat een hele generatie treft.”