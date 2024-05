UvA doet aangifte tegen betogers, spreekt van intimiderende sfeer

De Universiteit van Amsterdam doet aangifte tegen de demonstranten die vrijdag aan het einde van de middag actie voeren bij de Oudemanhuispoort. Zij hebben zich volgens de universiteit schuldig gemaakt aan huisvredebreuk en erfvredebreuk.

De betogers hebben tenten opgezet en roepen leuzen als “cops off campus”. De meeste demonstranten zijn gekleed in het zwart en dragen gezichtsbedekking. De universiteit spreekt van “een intimiderende sfeer” bij het complex. “Er zijn opnieuw mensen met gezichtsbedekking aanwezig, er is opnieuw een gebouw binnengedrongen.”