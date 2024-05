Van der Burg: 1500 asielplekken minder sinds hoofdlijnenakkoord

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht 1500 opvangplekken minder dan twee dagen geleden, meldt demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Dat zou een direct gevolg zijn van het voornemen van PVV, VVD, NSC en BBB om de ‘spreidingswet’ te schrappen die de verdeling van asielzoekers over gemeenten regelt.

Een enkele gemeente belooft volgens Van der Burg “een tandje bij te zetten” in de asielopvang. “Maar ik merk ook enkele gemeentes die zeggen: wij moeten nu niet meer, dus we gaan nu niet meer, of we gaan minder.”

De spreidingswet is ondanks de presentatie van het hoofdlijnenakkoord nog steeds van kracht, benadrukt Van der Burg. “Iedereen moet gewoon doorgaan met een wet uitvoeren tot een wet wordt ingetrokken.” Daar voegt hij aan toe: “Met of zonder spreidingswet, je moet nog steeds zorgen dat er geen mensen in het gras slapen.”

Het werk van Van der Burg is er “de komende maand wat pittiger op geworden”. Maar het gaat niet om hemzelf, vindt hij. “Ik heb voor deze baan gekozen. Het betekent ook dat het voor het COA, voor gemeentes die wel willen, voor het Rode Kruis, allemaal lastig wordt de komende tijd.”