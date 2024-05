Van der Burg past regels sobere opvanglocatie Ter Apel aan

De regels om kansloze asielzoekers te plaatsen in een sobere opvanglocatie in Ter Apel worden aangepast. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) was door een rechterlijke uitspraak gedwongen om zijn beleid aan te passen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de bewindsman dat hij vasthoudt aan zijn plan om kansloze asielzoekers beschikbaar te houden voor de asielprocedure. Deze groep zorgt ook voor de meeste overlast onder de asielzoekers. Het gaat vooral om mensen uit landen als Marokko en Algerije.

In Ter Apel werden de kansloze asielzoekers in een zogeheten procesbeschikbaarheidslocatie (pbl) geplaatst. Daar waren zij dan voortdurend beschikbaar voor de asielprocedure. De rechtbank oordeelde in maart in een zaak van een Algerijn dat in de pbl zijn vrijheid te veel werd beperkt. Na de uitspraak werd het proefproject gepauzeerd.

Het nieuwe plan van Van der Burg houdt in dat kansloze asielzoekers zich in Ter Apel twee keer per dag moeten laten registreren door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Als de asielzoeker dit niet doet of overlast veroorzaakt kan die in de sobere opvanglocatie worden geplaatst.

“De oplegging van de vrijheidsbeperkende maatregel is een escalatiestap die wordt opgelegd indien het gedrag van de vreemdeling daartoe aanleiding geeft”, schrijft de staatssecretaris. In de pbl zal “een intensief dagprogramma, gericht op het asielproces en terugkeer worden aangeboden”.

Van der Burg hoopt dat de sobere opvanglocatie zo spoedig mogelijk weer open kan. Voor het zo ver is moet volgens hem wel eerst de situatie in Ter Apel normaliseren. Daar worden nu meer mensen opgevangen dat is afgesproken. Van der Burg gaat ook kijken of een pbl in het asielzoekerscentrum in Budel kan worden geopend.