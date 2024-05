7 gewonden na val uit open bus in Drentse Borger

Zeven personen zijn zaterdagavond gewond geraakt nadat ze uit een open bus vielen in het Drentse Borger. Volgens het Dagblad van het Noorden gaat het om spelers van het eerste elftal van de lokale voetbalclub die een kampioenschap vierden met een rondrit.

Vijf van hen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht voor een behandeling of controle, volgens een politiewoordvoerder. Twee zijn naar de huisarts. “Geen van de gewonden is levensgevaarlijk gewond”, aldus de woordvoerder.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Dat is op dit moment nog niet duidelijk.

Een bestuurslid van de club zegt tegen RTV Drenthe dat een reling van de bus was afgebroken waardoor de spelers in een bocht uit de bus vielen. Na het ongeluk is het feest in de kantine afgelast, wel kunnen betrokkenen er met elkaar napraten, aldus het bestuurslid tegen de omroep.

De Gelderlander meldde dat ook in Duiven twee jongeren gewond raakten doordat ze uit een open vrachtwagen waren gevallen. Dat zou ook gebeurd zijn tijdens een kampioensrit, volgens de krant.