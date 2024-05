Advocaat doet aangifte tegen Plasterk om valsheid in geschrifte

De Amsterdamse advocaat Henri Sarolea heeft afgelopen donderdag aangifte gedaan tegen Ronald Plasterk, die in beeld zou zijn om premier te worden. De advocaat bevestigt dat na berichtgeving van NRC. Volgens Sarolea heeft de wetenschapper en oud-PvdA-bewindsman zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en overtreding van de Wet op de economische delicten.

Dat is volgens hem gebeurd in 2022. Plasterk zou zijn toenmalige farmaceutische bedrijf ten onrechte hebben opgevoerd als ‘micro-onderneming’. Zo’n bedrijf mag niet meer dan 3,5 ton op de balans hebben staan, maar het bedrijf van Plasterk was toen al naar eigen opgave 4 miljoen euro waard, zegt Sarolea. Ook was hij te laat met indienen van jaarverslagen en voerde hij bestuursleden op die nog niet waren aangetreden. Plasterk verkocht het bedrijf in 2022 aan farmaceut CureVac voor 32 miljoen euro.

Sarolea is al sinds december bezig met de voorbereiding van de aangifte. Hij heeft zowel (in)formateur Van Zwol als de vier kopstukken van PVV, VVD, NSC en BBB geïnformeerd, inclusief alle onderliggende stukken. De advocaat is naar eigen zeggen in de handelwijze van Plasterk gedoken nadat PVV-senator Gom van Strien moest opstappen als verkenner van een nieuw kabinet. Die moest weg nadat bekend was geworden dat tegen hem aangifte was gedaan van fraude en omkoping door de Universiteit Utrecht (UU) en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).

Hij zegt de aangifte te hebben gedaan “op eigen initiatief, als burger”. “Als er een minister-president moet worden aangewezen, dan moet die wel integer zijn. De integriteit van Plasterk is volstrekt zoek. Deze zaak stinkt”, zegt Sarolea. Zijn aangifte staat los van andere grieven tegen Plasterk, zoals het onderzoek van het Amsterdam UMC naar patenten die Plasterk claimde, met uitsluiting van andere deelnemende wetenschappers. Hij zou daar miljoenen mee hebben verdiend.

Tegen NRC zegt Plasterk: “Mocht in een jaarrekening onverhoopt een onvolkomenheid zijn geslopen, dan is dat zonder intentie gebeurd.” Voor de patentkwestie verwijst hij naar CureVac.

NRC vermeldde zaterdag ook een app die hoogleraar en oud-collega Kees Punt aan Plasterk stuurde, bij wijze van aanvulling op diens ‘sorry-brief’ aan NSC-voorman Pieter Omtzigt: “Sorry voor mijn gebrek aan integriteit, ik had geen gegevens van collega-wetenschappers mogen gebruiken zonder hen hierin te betrekken. Ook sorry dat ik mijn persoonlijk financieel gewin belangrijker heb gevonden dan het maatschappelijk belang. In ruil voor miljoenen euro’s heb ik toegestaan dat een voor kankerpatiënten potentieel succesvolle therapie in de prullenbak verdwijnt, omdat het geen concurrent mocht worden van een middel van het bedrijf waar ik het aan heb verkocht.” Volgens de krant reageerde Plasterk met de woorden:” Wat er staat is onwaar.”