Concert Jerusalem Quartet goed verlopen, kleine demonstratie buiten

Het optreden van het Jerusalem Quartet in het Concertgebouw in Amsterdam is zaterdagavond zonder wanklank verlopen. Voor aanvang was er een demonstratie buiten bij het gebouw. Enkele tientallen mensen droegen Palestijnse vlaggen, riepen leuzen en hielden teksten omhoog als ‘Palestinian artists are not safe’. Naderhand konden alle bezoekers het Concertgebouw zonder problemen verlaten, terwijl de politie toekeek.

Het Concertgebouw schrapte onlangs de twee optredens die het Jerusalem Quartet in Amsterdam zou geven, omdat er pro-Palestijnse demonstraties waren aangekondigd. Donderdag maakte de organisatie bekend dat één van de twee optredens, dat van deze zaterdag, toch mocht doorgaan, omdat er meer veiligheidsmaatregelen waren genomen.

Tijdens het concert bedankte violist Ori Kam het publiek voor de steun die het Israëlische ensemble recent heeft ondervonden. “We zijn tot tranen geroerd door de steun die we hebben gekregen en de liefde die we van u allen hebben ontvangen. Daar zijn we zeer dankbaar voor.” Hij noemde het leven van musici een “eenzaam bestaan”. “Maar deze week hebben de mensen het echt voor ons opgenomen”, aldus Kam.

De vier musici droegen een geel strikje op hun revers. Dat staat voor de wens tot vrijlating van de Israëlische gijzelaars die door Hamas gevangen zijn genomen.