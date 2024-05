Hongerstakers Maastricht gaan door tot eisen zijn ingewilligd

De vijf pro-Palestijnse hongerstakers aan de Universiteit Maastricht (UM) gaan door tot hun eisen zijn ingewilligd. Ze begonnen drie dagen geleden met hun actie en zijn boos op de universiteit omdat die volgens hen de hongerstaking negeert en zo hun gezondheid in gevaar brengt. Ze willen een eind aan wat ze “de door de UM gesponsorde genocide” noemen.

De hongerstakers maken deel uit van de actievoerders die sinds maandag een tentenkamp hebben opgeslagen in de tuin van een faculteitsgebouw vlak bij het Vrijthof. De hongerstakers drinken naar eigen zeggen uitsluitend water en elektrolyten. Twee van hen zijn Joods en verklaren zich solidair met de zaak van het Palestijnse volk.

De hongerstakers verwijten de UM hun gezondheid op het spel te zetten door niet de banden te verbreken met Israëlische instellingen die betrokken zijn bij wat ze de genocide op het Palestijnse volk noemen. Ze verwijten de UM ook een beslissing hierover op de lange baan te schuiven. En dat terwijl het volgens hen maar elf dagen kostte om na de inval in Oekraïne de banden met Russische universiteiten door te snijden.

Gesprekken met de UM hielpen de afgelopen zeven maanden niet, er restte niets anders dan een hongerstaking, aldus de actievoerders. Naar hun mening negeert de universiteit haar zorgplicht jegens hen. “We merken aan onszelf hoe de hongerstaking in negatieve zin onze cognitieve en lichamelijke vermogens beïnvloedt. Desondanks zijn we standvastig in het voortzetten van deze vorm van protest.”

“We voelen ons shaky”, lichtte de Franse cultuurstudent Pierre zaterdagmiddag toe voor de deur van het universiteitsgebouw aan de Grote Gracht. “De ochtenden zijn het ergst.” Zijn Duits-Joodse medestudent Alexander (psychologie) zei dat hun bloedsuikerspiegel gevaarlijk laag is. Beiden deden een emotionele oproep aan de UM: “Als je om ons geeft, snij dan alle banden met Israël door.”

De vijf denken hun staking zeker vijf of zes weken te kunnen volhouden. “Dan wordt het kritiek”, zeiden ze. “Maar we geven niet op.”

Volgens hen zijn er ook hongerstakingen bij acties aan de universiteit van Edinburgh en aan de Brown-universiteit in de VS.