Ook twee campings in Meerssen geëvacueerd

Twee campings in het Limburgse Meerssen worden zaterdag uit voorzorg ontruimd om dreigende wateroverlast, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het gaat om de campings ’t Geuldal en Geul & Bos. Eerder werden al de gasten van twee campings in Etenaken, bij Wijlre, geëvacueerd.

De campings liggen allemaal aan de oever van de Geul. In de rivier staat het water hoog na zware regenval in België op vrijdag. De veiligheidsregio verwacht dat het water in de rivier bij Meerssen tussen 13.00 en 15.00 uur zijn hoogste niveau bereikt. Mensen worden opgeroepen weg te blijven uit het stroomgebied van de Geul.