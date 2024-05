Ook VVD-jongeren willen Plasterk niet als premier

De jongerenafdeling van de VVD wil niet dat Ronald Plasterk minister-president wordt. Dat zegt voorzitter Mauk Bresser tegen de NOS. Daarmee sluit de JOVD zich aan bij de jongerenorganisatie van NSC.

“Wij zijn echt tegen”, zei Bresser, voorzitter van de JOVD. “Deze man gaat geen nee meer kunnen verkopen. Dat zie je al aan dat excuusbriefje over de kwestie met de dienstauto, vandaag in De Telegraaf. Hij is niet degene die de partijen gaat verbinden.”

Via een ingezonden brief in De Telegraaf maakte Plasterk vrijdag excuses aan NSC-leider Pieter Omtzigt voor de onthulling dat Omtzigt zijn dienstauto had geleend tijdens de formatiegesprekken.

Eerder pleitte ook de jongerenorganisatie van Nieuw Sociaal Contract tegen Plasterk als premierskandidaat. “Heel leuk deze excuses, maar de vorige informateur Gom van Strien moest aftreden vanwege een fraudeonderzoek”, schreef Jong Sociaal Contract eerder op X. “Waarom zou Ronald Plasterk dan wel premier mogen worden, nog tijdens een fraudeonderzoek? NSC, rug recht houden!”