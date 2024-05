Protest rond optreden Jerusalem Quartet in Concertgebouw

Enkele tientallen mensen protesteren zaterdagavond buiten het Concertgebouw in Amsterdam rondom een optreden van het Jerusalem Quartet, ziet een ANP-fotograaf. Ook is er veel politie aanwezig. De demonstranten roepen leuzen.

Eerder annuleerde het Concertgebouw de twee geplande shows om aangekondigde demonstraties. Het optreden van zaterdagavond kon toch doorgaan. Wel zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen, aldus een woordvoerder van het Concertgebouw, welke dat zijn wil hij niet zeggen.

Het concert is rond 19.00 uur zonder problemen van start gegaan. “We zijn ontzettend blij dat het goed begonnen is”, aldus de woordvoerder. “Nu het is begonnen is het een regulier concert.” Bezoekers hebben geen hinder van de actie ondervonden, volgens de woordvoerder.

Het concert is live te volgen via het YouTube-kanaal van het Concertgebouw. De chatfunctie eronder is uitgezet.