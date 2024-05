Ruim 5000 deelnemers beginnen aan Roparun

Ruim 5000 mensen, verdeeld over meer dan tweehonderd teams, doen dit weekend mee aan de Roparun. Voor de 33e editie wordt geld opgehaald om het leven van mensen met kanker waar mogelijk draaglijker te maken, zegt de organisatie.

Voor het eerst sinds 2019 is de Roparun weer internationaal: door corona vond de estafettetocht de laatste jaren volledig in Nederland plaats. Dit jaar starten 169 teams vanaf Circuit Clastres in Frankrijk, 41 teams beginnen bij Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie in Enschede. “Met de Franse route keren we terug naar de traditie. We hebben er even op moeten wachten, maar we zijn erg blij dat we dit weekend weer met zoveel mensen vanuit Frankrijk mogen vertrekken”, zegt directeur Lesly Wolters.

De eerste teams starten zaterdagochtend om 11.00 uur in Nederland en in Frankrijk een uur later. Op maandag 20 mei komen de deelnemers binnen op de Coolsingel in Rotterdam.