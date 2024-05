Scenario’s moeten sluiting universiteiten om protesten voorkomen

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf heeft scenario’s klaarliggen om te voorkomen dat universiteiten moeten sluiten als pro-Palestijnse protesten weer uit de hand lopen. De woordvoerder van de demissionair bewindsman bevestigt dat na berichtgeving van het AD en Het Parool. De universiteiten en de politie zijn ook betrokken.

Het is niet bekend wat precies in deze scenario’s staat. Daar wil de woordvoerder ook niet meer over zeggen. De kranten zeggen op basis van anonieme bronnen dat het gaat om plannen voor ‘risico-universiteiten’ waar het eerder uit de hand liep. Die moeten zorgen dat onderwijs door kan gaan, online of in gebouwen die goed te beveiligen zijn.

Afgelopen dinsdag en woensdag was de Universiteit van Amsterdam (UvA) gesloten, nadat vernielingen waren aangericht bij een demonstratie.