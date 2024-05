Twee campings in Limburg ontruimd om dreigende wateroverlast

Twee campings in het Limburgse dorp Etenaken worden zaterdagochtend ontruimd om dreigende wateroverlast, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Op camping De Gele Anemoon moeten 58 gasten hun kampeerplekken verlaten en op camping De Gronselenput 128. De kampeerders worden met bussen naar een hotel in de buurt gebracht, zegt de veiligheidsregio.

Beide campings, die aan de oever van de Geul liggen, waren goed bezet voor het pinksterweekend. Een medewerker van De Gele Anemoon vertelt dat de gasten daar inmiddels weg zijn, met achterlating van hun tenten, campers en caravans. De camping probeert in contact te komen met gasten die zaterdag zouden arriveren om te vertellen dat ze niet kunnen komen. De toegangsweg naar de camping staat volgens de medewerkster onder water.

In de Belgische Voerstreek is vrijdag in korte tijd veel regen gevallen. De rivier de Berwijn, in het stroomgebied van de Maas, is buiten haar oevers getreden. In de gemeente Voeren staan meerdere straten blank en zijn huizen ondergelopen. Ook werden inwoners uit hun huizen geëvacueerd.

De veiligheidsregio waarschuwt dat de situatie in de Voerstreek gevolgen kan hebben voor de waterstanden in Zuid-Limburg. Meerdere weilanden zijn ondergelopen, maar in de bebouwde omgeving zijn er nog geen problemen. Door de wateroverlast rijden er geen treinen tussen Maastricht Randwyck en de Belgische grensplaats Visé, meldt de NS. De NS verwacht dat het treinverkeer pas zondagochtend kan worden hervat.