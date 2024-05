Waterschap Limburg: hoogwaterpiek is voorbij, geen problemen meer

Het Waterschap Limburg verwacht geen problemen meer met hoge waterstanden in het stroomgebied van de Geul. De hoogwaterpiek in de rivier is voorbij, de waterafvoer neemt af en er wordt alleen nog af en toe een bui verwacht, zegt het waterschap.

De mobiele waterkeringen die klaarstonden worden teruggebracht naar de loods. Er zijn controles uitgevoerd bij de Geul, de Voer, de Selzerbeek en de Jeker. Stronken en takken zijn weggehaald zodat het water in de beken en rivieren goed kan doorstromen. De volle waterbuffers lopen de komende tijd gecontroleerd leeg.

Het water in de Geul bereikte een hoog peil door zware regenval in België op vrijdag. Zaterdagochtend werden daarom uit voorzorg twee campings in het dorp Etenaken ontruimd om dreigende wateroverlast. Dat leek ook het vooruitzicht te zijn voor twee campings in Meerssen, maar dat bleek niet nodig. Halverwege de dag konden de campinggasten in Etenaken weer terug naar hun tent of caravan.