Drie gewonden bij brand aan Hillevliet in Rotterdam

Bij een uitslaande brand in een woning aan de Hillevliet in Rotterdam zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie personen gewond geraakt, waarvan één ernstig. Het gaat om twee personen die in het brandende pand waren en een brandweerman. Deze laatste raakte lichtgewond, maar werd net als de twee bewoners naar het ziekenhuis gebracht, voor controle.

De brandweer gaf na enkele uren het sein brand meester maar doet nog wel nacontrole in het pand, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.