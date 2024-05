Joost Klein bedankt publiek Freshtival voor liefde

Joost Klein heeft zondag in Enschede de bezoekers van het festival Freshtival bedankt voor hun “liefde”. Hij deed dat ongeveer vijftien minuten nadat hij zijn show op het muziekevenement was begonnen. Het was zijn eerste optreden na zijn diskwalificatie bij het Eurovisie Songfestival in Zweden.

“Dankjewel voor de liefde. Daar gaat het om”, zei Klein vlak voor hij zijn hit Friesenjung inzette. Klein, die momenteel met Europapa door heel Europa hoog in de hitlijsten staat, sprak het publiek voornamelijk in het Engels toe. “Ik ben een internationale artiest nu. Ik doe mijn best, bedankt voor het komen”, zei hij. Ook vroeg hij hoeveel mensen er waren uit Duitsland, waarna een deel van het publiek enthousiast de handen in de lucht stak.

Klein kwam bij aanvang op op de eerste klanken van zijn Songfestivalliedje Europapa, maar speelde de song in de eerste 25 minuten nog niet in zijn geheel. Wel zong hij nummers als Droom Groot en Wachtmuziek. Daarnaast liet hij wat nieuwe muziek horen. Ook zei hij “een beetje overweldigd” te zijn. “Ik hou van de liefde die hier in de lucht hangt.”