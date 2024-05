Joost Klein voor het eerst sinds songfestival weer op het podium

Joost Klein staat zondag voor het eerst sinds alle gebeurtenissen tijdens het Eurovisie Songfestival in Zweden op het podium. De 26-jarige artiest beklimt op evenementenlocatie het Rutbeek in Enschede een van de podia van het meerdaagse Freshtival Weekend.

Rond 20.45 uur is het op podium De Grolsch de beurt aan Klein, die als enkel Joost op het affiche staat. De organisatie van het evenement liet deze week weten “druk bezig” te zijn met de voorbereidingen voor zondag en “spektakel” te verwachten.

Klein werd vorige week zaterdag als eerste artiest ooit gediskwalificeerd voor deelname aan de finale van het Eurovisie Songfestival. De artiest zou na afloop van de tweede halve finale, waarin hij als laatste optrad, een cameravrouw van de organisatie hebben bedreigd. Omroep AVROTROS, die met Klein in de stad Malmö aanwezig was, noemde de diskwalificatie van de Nederlandse inzending “buitenproportioneel”.

De Zweedse politie heeft het onderzoek naar het voorval nog niet afgerond. Als dat klaar is, moet het OM een besluit nemen over eventuele vervolging. Klein zelf heeft vooralsnog niet inhoudelijk op de gebeurtenissen gereageerd. Zijn Zweedse advocaat liet vrijdag weten dat Klein mogelijk in juni voor de rechtbank moet verschijnen.