Remkes vindt dat Plasterk geen premier moet worden

VVD-prominent en oud-informateur Johan Remkes vindt dat Ronald Plasterk geen premier moet worden. Zaterdag publiceerde NRC wederom over mogelijke misstanden rondom een patentaanvraag door Plasterk voor kankervaccins, die hem financieel en juridisch in problemen kunnen brengen. “Als daar inderdaad stevige verwijten te maken zijn, dan wordt het wel een hele lastige. Ik zou zelf mijn conclusies trekken”, zei Remkes bij WNL op Zondag.

“Ik vind dat het aanzien van het politieke proces hierdoor zeer is geschaad”, zegt de VVD’er. “Je kan voorspellen dat de naam die genoemd wordt als gevolg hiervan ook in feite nu al stevig is aangetast. Mocht hij het worden dan is dit een hele slechte start.”

Plasterk is nog niet officieel voorgedragen als mogelijke premier door de formerende partijen, maar zijn naam zingt wel rond in Den Haag.

Een van de mogelijke andere struikelblokken is zijn band met NSC-leider Pieter Omtzigt. Die heeft een deuk opgelopen tijdens een Kamerdebat over de informatiefase onder Plasterk. De oud-informateur vertelde dat Omtzigt zijn dienstauto heeft geleend om naar een hotel te rijden om journalisten te vertellen waarom hij was weggelopen van de gesprekken. Hier heeft Plasterk zaterdag publiekelijk zijn excuses over aangeboden in een brief in De Telegraaf. Remkes spreekt van een “rare volstrekt idiote brief”.