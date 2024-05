ANWB aangedaan door ongeval Eindhoven, werkt mee aan onderzoek

De ANWB zal volledig meewerken aan het onderzoek naar de fatale aanrijding tussen een bestelbus van de Wegenwacht en een fietser in Eindhoven, afgelopen donderdagmiddag. Dat laat de vereniging maandag weten. Volgens de politie was mogelijk opzet in het spel.

“We zijn geschrokken en aangedaan door het tragische ongeval”, staat in een verklaring van de ANWB. “We leven mee met de nabestaanden en wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Onze gedachten en steun gaan ook uit naar onze collega, zijn familie en alle betrokkenen.”

Door het ongeluk op de Van Minderhoutstraat in Eindhoven raakte een 56-jarige fietser dusdanig ernstig gewond dat hij twee dagen later kwam te overlijden. De 58-jarige bestuurder van het Wegenwachtbusje werd na de aanrijding aangehouden. Op basis van het eerste onderzoek waren er aanwijzingen dat mogelijk sprake was van opzet, aldus de politie.

De precieze omstandigheden en toedracht van het ongeluk worden momenteel verder onderzocht.