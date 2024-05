Kamerleden snappen niets van condoleances EU-kopstuk aan Iran

De condoleances die voorzitter Charles Michel van de Europese Raad namens de EU heeft aangeboden aan Iran na de dood van president Ebrahim Raisi, zijn verkeerd gevallen bij een groot deel van de Tweede Kamer. Veel partijen vinden dat Michel voorbijgaat aan het leed van de slachtoffers van het Iraanse regime en hun nabestaanden.

“Niet in mijn naam”, reageert PVV-leider Geert Wilders op X. VVD’er Ruben Brekelmans merkt op dat Michel met “geen woord” rept over de vele slachtoffers van het regime in Teheran, de nog altijd voortdurende gijzeling van een Zweedse EU-diplomaat en de levering van wapens aan Rusland. “Compleet de plank misgeslagen”, vindt hij.

D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt de haast waarmee Michel namens de Europese Unie condoleances aanbiedt “totaal misplaatst, gezien de vele slachtoffers die Raisi en zijn regime maken en gemaakt hebben”. SP-voorman Jimmy Dijk voorziet het bericht van Michel op X van het commentaar: “ongehoord, ongepast, ongeschikt”.

BBB-Kamerlid Gijs Tuinman vindt dat Nederland een “aanvullend statement” moet maken “waarin de door president Raisa aangerichte slachtpartijen wel belicht worden”. NSC’er Caspar Veldkamp vult de condoleances van Michel zelf aan zodat die niet gericht zijn aan de nabestaanden van Raisi, maar aan “de families van hen die zijn vermoord, gemarteld en onderdrukt”.