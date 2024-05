Motorrijder overleden door aanrijding met auto in Middelharnis

Een motorrijder is maandagmiddag om het leven gekomen door een aanrijding met een auto in Middelharnis. Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur op de kruising van de Industrieweg en de Edison in de Zuid-Hollandse plaats. Na de aanrijding is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten, meldt de politie.

De motorrijder was 36 jaar oud en kwam uit Oude-Tonge. De bestuurder van de auto, een 19-jarige man uit Sommelsdijk, is aangehouden. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.