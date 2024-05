Nederland levert Oekraïne pantserwagens met wapensysteem

Nederland gaat het Oekraïense leger op korte termijn voorzien van meer pantservoertuigen. De zogeheten YPR-voertuigen beschikken over bewapening die de bemanning van binnenuit kan besturen. “Zo kunnen de voertuigen ook vuursteun leveren op het slagveld”, legt Defensie uit.

Demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren maakte de nieuwe wapensteun aan Oekraïne maandag bekend tijdens een online-bijeenkomst van tientallen landen die Oekraïne helpen in de strijd tegen het Russische leger, dat het land in februari 2022 binnenviel. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had om nieuwe wapensystemen gevraagd.

Nederland leverde eerder al meer dan tweehonderd YPR’s van uiteenlopende modellen aan Oekraïne. Om hoeveel voertuigen het ditmaal gaat en met welke wapens ze zijn uitgerust, wil Defensie niet kwijt.

“Het is essentieel dat we Oekraïne blijven steunen. Hun strijd is ook de onze”, zegt Ollongren in een verklaring. Dit soort pantservoertuigen is volgens haar heel belangrijk voor Oekraïne. “Ze zijn wendbaar, bieden goede bescherming, kunnen snel troepen verplaatsen en zijn inzetbaar voor zowel verkennende, offensieve als defensieve rollen. De op afstand bestuurde bewapening biedt de schutter extra veiligheid.”