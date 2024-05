Organisatie Roparun kijkt terug op ‘onvergetelijke’ 33e editie

De organisatie van de jaarlijkse Roparun kijkt terug op een “onvergetelijke” editie. Alle lopers van de 210 teams die meededen aan de estafetteloop voor goede doelen kwamen maandag over de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Met de loop haalden de ruim 5000 deelnemers geld op dat wordt gedoneerd aan “goede doelen die het leven van mensen met kanker, voor zover mogelijk, draaglijker maken”, zoals de organisatie het omschrijft.

De 33e editie van de loop startte in het Franse Clastres. Het was de eerste keer sinds 2019 dat deelnemers weer in Frankrijk konden starten. Door de coronapandemie was dat de afgelopen jaren niet haalbaar. Ook op Vliegveld Twenthe bij Enschede gingen groepen van start.

Zoals gebruikelijk waren op veel plaatsen onderweg festiviteiten georganiseerd. De teams bestaan uit maximaal acht lopers en diverse ondersteuners. In drie dagen legden de lopers vanuit Frankrijk ruim 500 kilometer af.

Het opgehaalde bedrag, dat nog verder kan oplopen, maakt de organisatie pas in juni bekend. Volgens directeur Lesly Wolters belooft de tussenstand wel “weer iets moois”. Vorig jaar kwam het resultaat uit op bijna 4 miljoen euro.

In de beginjaren ging de loop van Rotterdam naar Parijs. Aan een samenvoeging van de twee steden dankt de sponsorloop zijn naam.