Oud-minister van Defensie Hennis aan de slag voor VN in Libanon

Jeanine Hennis-Plasschaert, oud-minister van Defensie, is benoemd tot Speciaal Coördinator voor de Verenigde Naties in Libanon. Dat heeft VN-topman António Guterres maandag bekendgemaakt. Deze functie werd eerder onder anderen vervuld door Sigrid Kaag.

De afgelopen jaren was Hennis hoofd van de politieke missie van de VN in Irak. In Libanon volgt ze de Poolse Joanna Wronecka op.

Hennis (VVD) was van eind 2012 tot begin oktober 2017 defensieminister in het kabinet-Rutte II. Ze trad af in de nasleep van een mortierongeluk dat gebeurde tijdens een oefening in het Afrikaanse Mali in 2016. Bij het ongeval kwamen twee Nederlandse militairen om het leven.