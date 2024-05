Palestina Komitee betwijfelt of arrestatiebevelen er komen

Het Nederlands Palestina Komitee betwijfelt of er daadwerkelijk arrestatiebevelen zullen worden uitgevaardigd voor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en minister Yoav Gallant van Defensie. Voorzitter Robert Soeterik van de actiegroep kan zich vinden in de verzoeken hiertoe van de aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), maar verwacht dat er de komende tijd veel internationale druk op het strafhof zal worden uitgeoefend om te voorkomen dat de bevelen er komen.

“Het verzoek van de aanklager is goed, want het recht moet zijn beloop hebben, maar de vraag is of dit feitelijk gaat gebeuren”, zegt hij. “Er zal een periode van formidabele druk aanbreken op deze stap die de aanklager wil zetten.” Hij verwacht dat die druk vooral zal komen van de VS, een belangrijke bondgenoot van Israël, en een aantal Europese landen.

De aanklager van het ICC, Karim Khan, wil dat er behalve voor Netanyahu en Gallant ook voor drie Hamasleiders een arrestatiebevel wordt uitgevaardigd. Volgens hem hebben Netanyahu en Gallant zich schuldig gemaakt aan onder meer het uithongeren van burgers als oorlogsmethode, en zijn de Hamasleiders verantwoordelijk voor onder andere uitroeiing, moord en verkrachting als oorlogsmisdaden en als misdaden tegen de menselijkheid.

“Het internationaal recht mag geen onderscheid maken tussen strijdende partijen”, reageert Soeterik, die benadrukt dat er vervolgd moet worden als sprake is van oorlogsmisdaden.

Het is nog niet duidelijk wanneer het ICC een besluit neemt over het verzoek van de aanklager. Niet alle landen zijn lid van het strafhof, dat in Den Haag is gevestigd. Onder meer de VS en Israël erkennen het ICC niet.