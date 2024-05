Plasterk wordt geen premier namens de PVV in nieuw kabinet

Ronald Plasterk is niet langer beschikbaar om minister-president te worden in het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. De voormalig PvdA-minister, die als verkenner en informateur meehielp dit kabinet tot stand te brengen, bevestigt op X een bericht met die strekking van De Telegraaf.

Dat Plasterk in beeld was als minister-president was al dagen publiek geheim, maar nog door niemand officieel bevestigd. Zijn kandidatuur stuitte evenwel op bezwaren van onder anderen NSC-leider Pieter Omtzigt. Al tijdens de formatie was duidelijk geworden dat de samenwerking tussen die twee moeizaam ging.

Nadat Plasterk in beeld was gekomen als toekomstig premier, speelde bovendien een oude integriteitskwestie rond zijn persoon opnieuw op. Hij zou als wetenschapper ten onrechte het alleenrecht hebben geclaimd op patenten waar hij miljoenen aan verdiende. Een onderzoek daarnaar door de Universiteit van Amsterdam (UvA) loopt nog.

“Er zijn de laatste tijd berichten verschenen waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken en die belemmerend zouden werken voor mijn eventuele functioneren als minister-president, ook al zijn ze onjuist”, schrijft Plasterk in een verklaring in handen van De Telegraaf. Hij laat op X weten aan die verklaring nu niets te willen toevoegen.

Plasterk houdt vol “volledig integer” te zijn en zegt bereid te zijn geweest dat ook te laten toetsen. “De gedane beschuldigingen zijn in essentie onwaar en voor het overige futiel.”

PVV-leider Geert Wilders laat weten “heel veel respect” te hebben voor zijn afgehaakte premierskandidaat. “Je verdient dit niet, maar ik begrijp je besluit.”