Regering Sint-Maarten verliest meerderheid na 17 dagen

Zeventien dagen na de beëdiging van een nieuwe regering op Sint-Maarten, heeft de coalitie haar meerderheid in het parlement alweer verloren. Kevin Maingrette van de partij NOW maakte maandag bekend zijn steun aan de coalitie van vier kleine partijen onder premierschap van Luc Mercelina in te trekken.

Maingrette heeft ook al een handtekening gezet onder een coalitie-akkoord met de National Alliance en de UP Party. Dat zijn de twee partijen die de afgelopen vier jaar Sint-Maarten hebben geleid. Bij de verkiezingen van begin januari kregen ze 1 zetel te weinig om verder te gaan.

Maingrette verlaat nu zijn partij NOW en wordt onafhankelijk parlementariër om een nieuwe coalitie mogelijk te maken. De politicus stond in het verleden zowel bij National Alliance als UP op de lijst.

Om tot een nieuwe regering te komen, moet de gouverneur een formateur aanwijzen. Sint-Maarten had net een lange formatieperiode achter de rug, waarna de huidige regering onder leiding van Luc Mercelina op 3 mei werd beëdigd. De screeningsprocedure van twee ministers is intussen nog niet afgerond.

Ook was er een probleem met de benoeming van twee nieuwe parlementariërs. Hiervoor waren in de afgelopen weken tevergeefs drie vergaderingen gepland. Maandagochtend (lokale tijd) was het net gelukt de twee nieuwe parlementariërs te beëdigen, toen Maingrette zijn overstap bekendmaakte via een persbericht.