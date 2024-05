Aantal examenklachten loopt verder op door Engels en geschiedenis

Het aantal klachten over de examens bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is opgelopen tot zo’n 265.000. Dat zijn er ongeveer 90.000 meer dan rond dezelfde tijd vorig jaar.

Dinsdag kwamen er rond de 45.000 klachten binnen. Volgens een woordvoerder van het LAKS is op de eerste dag na het pinksterweekend veel geklaagd over de examens geschiedenis bij vwo en Engels bij havo. Zo klaagden de havisten over de moeilijkheidsgraad ervan.

In totaal doen dit jaar zo’n 191.000 middelbare scholieren examen. Vorig jaar waren dat er bijna 186.000 en het jaar ervoor ongeveer 188.000.