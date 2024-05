BuZa: contact met beperkt aantal Nederlanders in Nieuw-Caledonië

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met “een beperkt aantal Nederlanders” in Nieuw-Caledonië die daar weg willen. Het gaat volgens een woordvoerder van het ministerie nu om minder dan tien mensen.

Nederland staat volgens Buitenlandse Zaken in contact met de autoriteiten van Australië en Nieuw-Zeeland over de evacuatie van de Nederlanders. Beide landen sturen vliegtuigen naar het Franse overzeese gebiedsdeel om mensen daar weg te halen. Als er ruimte is op die vluchten, is de inzet van Buitenlandse Zaken om ook Nederlanders aan boord van die evacuatievluchten te laten plaatsnemen.

Op de eilandengroep ten oosten van Australië is het al dagen onrustig door protesten. Er zitten naar schatting meer dan 3000 mensen vast op de eilandengroep. De internationale luchthaven van de eilandengroep is door de onlusten dicht.