Coalitiepartijen praten donderdag verder over premiersvraag

De vier partijen die samen een regering willen gaan vormen, PVV, VVD, NSC en BBB, praten donderdag verder over de vraag wie de nieuwe premier moet worden, nu de oorspronkelijke kandidaat Ronald Plasterk zich heeft teruggetrokken. Dat meldt PVV-leider Geert Wilders. De Tweede Kamer debatteert woensdag al over het hoofdlijnenakkoord dat de partijen vorige week sloten, maar dan zal dus nog niet duidelijk zijn wie premierskandidaat is.