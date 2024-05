CPB: meer koopkracht, lager tekort door coalitieplannen

De plannen uit het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB leiden per saldo tot een lichte verbetering van de overheidsfinanciën en een iets hogere koopkracht. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) dat de plannen heeft geanalyseerd.

Het CPB tekent wel aan dat veel maatregelen uit het akkoord verder moeten worden uitgewerkt. Om zonder alle ontbrekende informatie toch een doorrekening te kunnen maken, hebben de rekenmeesters “aannames moeten doen”. Als het nieuwe kabinet kiest voor een andere uitwerking, dan kunnen de effecten anders uitvallen.

Het tekort op de begroting komt volgens de raming van het CPB in 2028 uit op 2,7 procent van de totale omvang van de economie. Dat zou bij ongewijzigd beleid 3,3 procent zijn. Het tekort blijft daarmee onder de Europese norm van 3 procent. Dat is niet in alle tussenliggende jaren het geval, voor 2026 voorziet het CPB een tekort van 3,3 procent.