Europese liberalen moeten VVD eruit zetten, zegt fractievoorzitter

De VVD kan niet in de liberale Renew-fractie in het Europees Parlement blijven als de partij gaat regeren met de PVV, zegt de fractievoorzitter van Renew. Blijven samenwerken met de VVD is dan “voor mij een optie die niet acceptabel is”, stelt fractieleider Valérie Hayer.

Hayer sprak vorige week al haar “volstrekte afkeuring en diepe bezorgdheid” uit over het hoofdlijnenakkoord dat de VVD met PVV, NSC en BBB heeft gesloten. Ze ging toen nog niet zover om de VVD de deur te wijzen.

Als de VVD doorzet, “respecteren ze onze waarden niet”, zegt Hayer in een interview met de Franse nieuwszender BFM TV. Het ‘cordon sanitaire’, de afspraak om niet samen te werken met uiterst rechts, “behoort tot de absolute waarden van de fractie”. “Mijn rode lijn is duidelijk.”

De Française, die in een felle verkiezingsstrijd met de partij van Wilders’ bondgenoot Marine Le Pen is verwikkeld, tekent wel aan dat zij niet in haar eentje beslist over de plaats van de VVD in de Renew-fractie. “De dag na de verkiezingen neem ik mijn verantwoordelijkheid zodat deze waarden gerespecteerd blijven.” Die tiende juni moet de beslissing “gezamenlijk volgens de statuten worden genomen”.