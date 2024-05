Groep UvA-medewerkers neemt afstand van pro-Palestijnse bezetters

Enkele honderden medewerkers en studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) nemen in een petitie afstand van pro-Palestijnse betogers die met bezettingen willen afdwingen dat de universiteit de banden verbreekt met universiteiten in Israël. “De bezetters beweren namens de studenten en medewerkers te spreken, maar zij vertegenwoordigen ons niet”, staat in de petitie, die universiteitsblad Folia in de opinierubriek heeft gepubliceerd.

Bijna 350 medewerkers hebben de tekst met hun volledige naam ondertekend, net als tientallen studenten. Bij grote pro-Palestijnse protesten waren de afgelopen tijd ook veel onderzoekers en docenten aanwezig die juist wel vinden dat de universiteit moet breken met instituten in Israël die zij medeverantwoordelijk houden voor “genocide, apartheid en uitbuiting”.

De mensen die het met de petitie eens zijn, tonen zich daarin voorstander van “vreedzame demonstraties waarin zowel het geweld van Hamas als dat van het Israëlische leger wordt veroordeeld”. Verder vinden ze dat het bestuur van de UvA niet verantwoordelijk is voor geweld dat rond de demonstraties werd gepleegd. Ze pleiten voor “de-escalatie en een debat waarin rekening wordt gehouden met alle betrokken partijen”.

De Centrale Studentenraad, die studenten aan de universiteit vertegenwoordigt, denkt er heel anders over. Die eiste onlangs het aftreden van het bestuur en vindt dat de bestuurders van de UvA excuses moeten aanbieden voor het “buitensporige geweld” tegen demonstrerende studenten. De ondernemingsraad van de universiteit heeft die oproep niet gesteund, maar wil wel een onderzoek naar de aanpak van de demonstraties. De raad noemde het vorige week belangrijk “om te weten hoe de situatie de afgelopen weken zo heeft kunnen escaleren”.