Hier en daar schade door zware regen en wind

De zware onweersbuien en windstoten die sinds het eind van de middag over ons land trekken, hebben plaatselijk schade veroorzaakt. Dat meldt Weeronline. Onder meer uit Utrecht en Amsterdam kwamen meldingen van weggewaaide dakpannen, omgewaaide bomen en afgebroken takken.

De meeste buien trokken tot nu toe over een brede strook van Limburg en de Achterhoek naar het noorden van Zuid-Holland en naar Noord-Holland. Op grote schaal viel al 10 tot 40 millimeter regen, wat later in de avond waarschijnlijk nog oploopt tot 20 tot 50 millimeter. Lokaal kan er 60 millimeter vallen. Dat is volgens Weeronline ongeveer evenveel regen als normaal gesproken in de hele maand mei valt.

Vanuit Duitsland komen er nog meer flinke buien aan, maar de kans op onweer, hagel en windstoten neemt af. In Groningen, Drenthe en Friesland is het nog grotendeels droog, maar daar begint het rond middernacht ook hard te regenen. In de noordelijke provincies viel er maandagmiddag ook al veel neerslag, met ontruimingen en veel schade tot gevolg.

Woensdag wordt het op steeds meer plaatsen droog, met in het noorden en noordwesten in de ochtend nog wat kleine buien. In de middag breekt de zon nu en dan door. De rest van de week blijft het volgens Weeronline wisselvallig, met vooral vrijdag mogelijk vanuit het oosten weer stevige onweersbuien.