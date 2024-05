Kabinet oordeelt niet over strafhof, maar: Hamas anders dan Israël

Nederland bemoeit zich niet met het Internationaal Strafhof, en dus ook niet met de voorbereidingen om leiders van Israël en Hamas te vervolgen, benadrukt buitenlandminister Hanke Bruins Slot. Maar ze onderstreept dat “het voor mij natuurlijk wel klip-en-klaar is dat er een groot verschil is tussen een terroristische organisatie als Hamas en een democratische staat zoals Israël”.

De aanklager van het strafhof (ICC) heeft maandag om een arrestatiebevel gevraagd tegen onder anderen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en drie Hamas-kopstukken. Israël en Hamas reageerden woedend. Ook EU-landen als Duitsland en Tsjechië zijn boos, omdat de aanklager Israël en Hamas over één kam zou scheren.

Demissionair minister Bruins Slot wil zich niet uitspreken over het besluit van de aanklager omdat “het goed gebruik is in Nederland” om geen “recensie te geven” over het werk van justitie. Maar “voor mij als minister is er een klip-en-klaar onderscheid”, zei ze na afloop van overleg met haar EU-collega’s in Brussel.