Kabinet stuurt Iran alleen ‘stille’ condoleance na dood president

Nederland condoleert Iran niet publiekelijk met de dood van zijn president, die tal van mensenrechtenschendingen op zijn naam zou hebben. Wel worden er condoleances overgebracht aan Teheran, zegt buitenlandminister Hanke Bruins Slot. Omdat dat nu eenmaal “gebruikelijk is als je diplomatieke relaties hebt”.

De Iraanse president Ebrahim Raisi kwam afgelopen weekend om door een helikopterongeluk. Veel westerse landen waren zuinig met hun medeleven, maar onder anderen voorzitter Charles Michel van de Raad van regeringsleiders van de EU condoleerde Iran in het openbaar. Dat kwam hem op veel kritiek te staan, ook in Nederland. Meerdere Tweede Kamerleden begrepen ook weinig van het aanbod van de Europese Commissie om te helpen zoeken naar het helikopterwrak.

Bruins Slot koos ervoor “geen publiek statement” te maken. Het mag duidelijk zijn “hoe ernstig we dit regime vinden”, zei de demissionair minister na afloop van overleg met haar EU-collega’s in Brussel. Tegelijkertijd wil ze “geen collega’s van de EU recenseren. Dat is ook niet mijn rol”. Wel denkt ze dat “afgelopen dagen duidelijk is gebleken hoe men aankijkt tegen de berichtgeving die is geweest”.