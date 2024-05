Ombudsman zet vraagtekens bij wegbezuinigen ambtenaren

Het voornemen van de nieuwe coalitie om te bezuinigen op de rijksoverheid strookt volgens de Nationale ombudsman niet met zijn advies om meer persoonlijk contact met burgers op te zoeken. “Het lijkt me in ieder geval als ik het zo lees, dat dat tegenstrijdig is”, zegt ombudsman Reinier van Zutphen tegen het ANP.

Van Zutphen erkent dat persoonlijk contact veel tijd van ambtenaren kan vragen. Terwijl PVV, VVD, NSC en BBB in hun hoofdlijnenakkoord jaarlijks 1 miljard euro minder willen uitgeven aan de rijksoverheid. “Je moet maar afwachten wat daarvan de consequenties zijn”, reageert Van Zutphen. “Ik kijk daar wel naar van, poe, wat gaat er gebeuren?”

Helemaal onmogelijk wil hij de opgave niet noemen: “Het is niet per se zo dat wat er nu allemaal staat niet kan.” De ombudsman ziet wel kansen om ambtenaren beter in te zetten om burgers te helpen. “Als de overheid een aantal dingen niet meer doet waar ze nu enorm mee bezig is, en die weinig opleveren.”

De ombudsman keert zich dinsdag in een jaarverslag tegen almaar ingewikkeldere regels als oplossing van problemen. Van Zutphen: “Niet meteen juridiseren en praten in termen van rechten, maar gewoon eens even kijken: wat is er nodig?” Hij ziet binnen de bestaande wetten al genoeg ruimte om minder halsstarrig met de regels om te springen.

Als iemand een document niet aanlevert, hoeft dat niet meteen een afgewezen verzoek op te leveren, vindt Van Zutphen. “Je kunt ook vragen of iemand het papiertje alsnog wil inleveren.” En: “In geen enkele wet staat dat je niet mag bellen. Dus laten we dat dan gewoon doen.”