Politie: drugsafval weer vaker in grotere hoeveelheid gedumpt

De politie vermoedt dat criminelen vorig jaar opnieuw vaker drugsafval in grotere hoeveelheden hebben gedumpt. Dat zei Willem Woelders, portefeuillehouder drugs van de politie dinsdag bij de presentatie van het nationaal overzicht drugslocaties over 2023.

Het aantal dumpingen kwam vorig jaar uit op 191, tegen 155 in 2022, een stijging van 23 procent. Drugsafval wordt nog altijd het meest gedumpt in Noord-Brabant, 42 keer, gevolgd door Zuid-Holland met 33 dumpingen. In Gelderland werden 31 dumpingen ontdekt en in Limburg 30.

Daarnaast ziet de politie ook een lichte stijging van alternatieve manieren van dumpen in afvalputten, oppervlaktewater en in het riool.