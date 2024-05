Politie en bonden vragen formerende partijen om meer geld

In een gezamenlijke brief aan de formerende partijen vragen de top van de Nationale Politie, de centrale ondernemingsraad en vier politiebonden om meer geld om hun werk te kunnen blijven uitvoeren. Zeker omdat PVV, VVD, NSC en BBB in hun hoofdlijnenakkoord aangeven dat de politie weer zichtbaarder moet worden in de wijken.

“Een voorwaarde voor het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord is een stabiele financiering van de politie”, schrijven ze. Het gaat om 200 miljoen euro extra. Dat geld zou gaan naar onder meer het behandelen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) en een goede uitstroomregeling. Komt het er niet, dan moeten er “harde keuzes” worden gemaakt: “Gaan we minder doen aan het opsporen van de georganiseerde criminaliteit of zijn we (nog) minder aanwezig in de wijk?”

Ruimte wordt wel geschapen door het plan van de formerende partijen om de zorg voor personen met verward gedrag weg te halen bij de politie en over te hevelen naar andere instanties. “Wij hebben hier ideeën over die wij graag inbrengen bij de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord”, bieden de ondertekenaars van de brief aan.