Songfestivalteam S10 maakte officieel melding van onveilige sfeer

Het team dat S10 in 2022 begeleidde tijdens het Eurovisie Songfestival in Turijn diende destijds een officiële klacht in omdat backstagemedewerkers haar persoonlijke grenzen niet respecteerden. Dat zei de zangeres dinsdag in het NPO 1-programma Sophie & Jeroen. AVROTROS, verantwoordelijk voor de Nederlandse songfestivalinzendingen, bevestigt aan het ANP dat er toen inderdaad een melding is gedaan.

Bij Sophie & Jeroen aan tafel vertelde S10 dat veel mensen “heel onprofessioneel” omgingen met hun taken. “Wij in Nederland zijn gewoon heel gestroomlijnd. Hier backstage gaan mensen niet met je op de foto, gaan je niet filmen of om videoboodschappen voor hun neefjes of nichtjes vragen. Maar daar, van de cameraman tot degene die je in-ears doet, was dat wel zo. Dat is gewoon heel heftig”, legde S10 uit.

Om mensen op afstand te houden, liep iemand met een zaklamp met haar mee. “We hebben op de avond van de finale een officiële klacht moeten indienen, omdat het gewoon echt niet normaal was. Toen is iemand met mij meegelopen met een zaklamp om iedereen in de ogen te schijnen.” Een woordvoerder van AVROTROS bevestigt dit en zegt dat de melding ter plekke werd opgelost.

Vorige week vertelde S10 al tegen verschillende media dat de sfeer achter de schermen van het songfestival heftig was en dat mensen continu iets van haar wilden. Ook werd bekend dat AVROTROS dit jaar ook een officiële melding deed bij de organisatie van het Eurovisie Songfestival over een onveilige sfeer achter de schermen. Diverse andere delegaties meldden eveneens dat ze de sfeer als onprettig hadden ervaren.

AVROTROS diende een klacht in voordat Joost Klein, de inzending van dit jaar, werd gediskwalificeerd om een incident tussen de zanger en een cameravrouw. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog altijd onduidelijk. Klein zou “een dreigende beweging” hebben gemaakt naar het vermeende slachtoffer, omdat zij hem tegen gemaakte afspraken in zou hebben gefilmd.