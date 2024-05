Staatsbosbeheer ziet dat dumpen drugsafval zich verspreidt

Staatsbosbeheer ziet dat het dumpen van drugsafval zich meer verspreidt over het land. Eerder gebeurde dit vooral in het zuiden, maar nu hebben ook andere provincies vaker te maken met grote dumpingen, zegt een woordvoerster van de bos- en natuurbeheerder naar aanleiding van nieuwe cijfers van de politie.

In het nationaal overzicht drugslocaties 2023, dat de politie dinsdag presenteerde, staat dat er vorig jaar opnieuw vaker drugsafval in de natuur is gedumpt. Het aantal dumpingen steeg van 151 in 2022 naar 191 in 2023. In Noord-Brabant gebeurde dit het vaakst, gevolgd door Zuid-Holland. Ook in Gelderland en Limburg werd geregeld drugsafval achtergelaten.

“De chemische stoffen sijpelen diep weg in de grond”, zegt de woordvoerster van Staatsbosbeheer. “Op de korte termijn merken we dat planten en bomen het zwaar hebben of zelfs afsterven. Wat het betekent voor de natuur op de langere termijn is nog niet bekend.”

Bij een dumping van drugsafval krijgt Staatsbosbeheer een vergoeding voor de schoonmaak. “Dat is heel fijn, maar dekt nooit alle kosten.” Zo kostte een sanering van drugsafval in Utrecht volgens de woordvoerster zo’n 45.000 tot 50.000 euro, “exclusief de inzet van Staatsbosbeheer”. “We hebben hiervoor 42.000 euro vergoed gekregen.” Dat geld gaat onder meer naar gespecialiseerde bedrijven die voor de schoonmaak worden ingezet. Daarbovenop komen nog de uren die de natuurbeheerder kwijt is aan het afstemmen en monitoren van het getroffen gebied. “Je kunt wel zeggen dat de kosten voor het dumpen van drugs voor de maatschappij hoog zijn”, concludeert de woordvoerster.