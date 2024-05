Terugkeer Plasterk als Telegraaf-columnist nog onzeker

Het is nog niet duidelijk of Ronald Plasterk weer aan de slag gaat voor De Telegraaf. De krant heeft nog geen contact met hem gehad over zijn mogelijke toekomst als columnist.

“Hoewel onze lezers staan te popelen om weer opinies van zijn hand te lezen, zullen we dit op een later tijdstip rustig met elkaar bespreken”, laat hoofdredacteur Kamran Ullah weten.

Plasterk legde zijn werk als columnist in november neer toen hij verkenner werd van het nieuwe kabinet. Later werd de voormalige PvdA-minister informateur en tot deze week was hij in beeld om premier te worden. Maandag maakte Plasterk bekend dat hij niet langer beschikbaar is voor die rol.

Hij schreef sinds 2020 columns voor De Telegraaf.